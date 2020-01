Iliad porta la sua rete proprietaria in altre tre città, ma rallenta a Piacenza (Di martedì 28 gennaio 2020) La rete proprietaria di Iliad sta si arricchirà di nuovi impianti a Bergamo, Forlì e Arzachena, nel frattempo, però, rallentano i lavori a Piacenza. L'articolo Iliad porta la sua rete proprietaria in altre tre città, ma rallenta a Piacenza proviene da TuttoAndroid. tuttoandroid

Iliad porta Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Iliad porta