Gazebo sul lungomare a Torrione, domani la rimozione (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Verranno rimossi a partire dalle 8,30 di domani mattina i Gazebo installati sul lungomare Marconi tra Pastena e Torrione destinati ad ospitare la vendita ambulante, soprattutto della comunità senegalese, ma mai ufficialmente utilizzati. A sollecitare la rimozione da parte dell'amministrazione comunale di Salerno era stato nell'ultima seduta del consiglio comunale il consigliere Rocco Galdi. "Abito nelle vicinanze e ho visto giorno dopo giorno il decadimento delle strutture- ha detto il consigliere- Tempo fa alcuni filoni sono anche finiti in mare". Da qui la richiesta di rimuovere completamente le strutture che ieri avuto l'ok definitivo dall'assessore al commercio del Comune di Salerno Dario Loffredo. L'area, nata per provare a far ripartire i mercatini etnici, dopo il fallimento delle aree nei pressi di via Vinciprova e del

