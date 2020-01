Florenzi Valencia, il nodo è formula. La situazione del terzino (Di martedì 28 gennaio 2020) Florenzi Valencia, il nodo per l’eventuale trasferimento del terzino è legato alla formula. Ecco le ultime novità sul capitano della Roma È concreta la pista che potrebbe portare Alessandro Florenzi al Valencia. L’attuale capitano della Roma non sta certo vivendo un momento favorevole in giallorosso a causa del rendimento non impeccabile. Come sottolineato da Gianluca Di Marzio, il nodo per l’eventuale trasferimento è legato alla formula. Il club spagnolo vorrebbe il prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione Champions. Mentre la Roma e lo stesso Florenzi vorrebbero una cessione a titolo definitivo. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

