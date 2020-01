**E.Romagna: Pd a Renzi, ‘dem decisivi, si abbia onestà riconoscerlo’** (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – “Non avendo presentato la lista di Italia Viva o almeno candidati riconoscibili, sarebbe almeno auspicabile avere l’onestà intellettuale di riconoscere che il Pd con le sue donne e i suoi uomini è stato decisivo. Non è difficile …”. Lo scrive su Fb Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale di Base Riformista. “Giusto per ricordare… Bonaccini è del Pd, di cui è stato dirigente nazionale ( con Renzi segretario) e segretario regionale in Emilia Romagna. Andrea Rossi, il coordinatore della campagna di Bonaccini, è del Pd, di cui è stato responsabile organizzazione nazionale (con Renzi segretario). Il Pd, guidato da Paolo Calvano e con la spinta delle preferenze raccolte da candidati ben radicati, ha preso il 34,7%, meglio del Pd pre scissione delle europee”. L'articolo **E.Romagna: Pd a Renzi, ‘dem ... calcioweb.eu

matteosalvinimi : #Salvini: Fino a ieri la Lega, tra Emilia-Romagna e Calabria, aveva 9 consiglieri. Ora ne ha 19. Nelle ultime 9 ele… - ricpuglisi : Cioè Salvini fa finta di avere avuto obiettivi modesti sull'Emilia Romagna e nessuno gli dice niente? #MaratonaMentana - matteorenzi : Ultimo commento sul voto in Emilia Romagna: forse qualcuno adesso ammetterà che la mossa del cavallo di agosto - ma… -