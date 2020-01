Coronavirus, Facebook ha chiesto ai dipendenti di non andare in Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) Facebook ha chiesto a tutti i suoi dipendenti di evitare i viaggi non essenziali in Cina e imposto a chi recentemente si è recato nel paese di lavorare da casa a causa della diffusione dell'epidemia di Coronavirus. fanpage

