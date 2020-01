Chi è Giulia Diana, l’insegnante di danza fidanzata di Enrico Nigiotti (Di martedì 28 gennaio 2020) Enrico Nigiotti è ormai uno dei nomi affermati nel panorama musicale italiano. Il cantante toscano vive da tempo una relazione con Giulia Diana, insegnante di danza livornese, che ha tenuto lontano dai riflettori e dall'assalto dei social. I due si sono conosciuti proprio a Livorno, dove attualmente convivono. Il cantante durante la sua partecipazione ad Amici si era innamorato della ballerina Elena D'Amario, per la quale aveva deciso di abbandonare il talent show. fanpage

