Calciomercato Juventus, Emre Can ha detto sì: Paratici fa cassa, plusvalenza record! (Di martedì 28 gennaio 2020) Calciomercato Juventus- Emre Can si prepara a dire addio alla Juventus per abbracciare il nuovo capitolo Borussia Dortmund. Un amore mai nato con Sarri e pronto ad essere interrotto in maniera immediata già nel corso delle prossime ore. Come rivelato da “Sportmediaset“, il centrocampista tedesco sarebbe ormai pronto a sposare i colori del Borussia Dortmund per una cifra totale da circa 23 milioni di euro, cifra di totale plusvalenza per la Juventus considerato l’affare a parametro zero della scorsa estate. Calciomercato Juventus, assalto alla nuova mezz’ala? L’imminente addio di Emre Can potrebbe spingere Paratici a valutare attentamente possibili alternative sul fronte mercato anche se lo stesso direttore sportivo bianconero ha escluso un nuovo arrivo. Leggi anche: Juventus, Sarri rischia: Zidane o Guardiola? Ecco chi potrebbe sostituirlo Restano da ... juvedipendenza

