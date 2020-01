Bambi avrà un remake in live action, la sceneggiatura affidata a due donne (Di martedì 28 gennaio 2020) Anche il cerbiatto più tenero del cinema non sfugge alla regola dei remake. Il nuovo progetto Disney, sull'onda dei film in CGI come Il re Leone, è stato affidato alle lanciatissime sceneggiatrici Geneva Robertson-Dworet e Lindsey Beer. A loro il compito di non far rimpiangere il classico del 1942. fanpage

Bambi avrà Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bambi avrà