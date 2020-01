Artisti e studenti in “Tempo non c’è” per Giornata della memoria (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (askanews) – Artisti, studenti e società civile per celebrare la Giornata della memoria. Così la Luiss Guido Carli ha partecipato all’esercizio del ricordo con “Tempo non c’è”, appuntamento organizzato in collaborazione con la Comunità Ebraica di Roma e la Fondazione Italia Giappone. In occasione della Giornata istituita in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati italiani nei campi nazisti, Luiss University Press (Lup) ha proposto una riflessione sull’antisemitismo e sul valore della memoria con i professori Anna Foa (Sapienza Università di Roma) e Valentina Pisanty (Università degli Studi di Bergamo), introdotte dal Rettore Andrea Prencipe. Riflessioni, testimonianze, video e manifestazioni Artistiche: Lilli Spizzichino, della Comunità Ebraica di Roma, ha dato il via al percorso Artistico con un ... notizie

