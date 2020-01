Amadeus: "Dopo le polemiche ho capito chi sono gli amici e chi no" - (Di martedì 28 gennaio 2020) Gianni Nencini A pochi giorni dell'inizio del festival di Sanremo, intervistato da Leggo, Amadeus confessa che le polemiche hanno avuto un inatteso effetto positivo: "Mi è servito a capire chi sono gli amici e chi no" A pochi giorni dalla partenza del 70° Festival della Canzone Italiana di Sanremo, in una intervista al quotidiano Leggo, Amadeus parla di tutte le polemiche che lo hanno finora coinvolto e ne evidenzia un insperato effetto positivo: "Mi è servito a capire chi sono gli amici e chi no". In una lunga conversazione col quotidiano gratuito, Amadeus fa il punto della situazione sul Festival di Sanremo a pochi giorni dal debutto. Al direttore artistico della kermesse musicale, viene chiesto un parere sulle recenti polemiche che lo hanno coinvolto. L'intervista parte dalla questione della comunicazione dei nomi dei cantanti in gara, il cui annuncio ufficiale è stato ... ilgiornale

