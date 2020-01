Uccide la moglie in Pakistan perché aveva chiesto il divorzio: latitante arrestato a Latina (Di lunedì 27 gennaio 2020) Malik Sheraz Khan, 31 anni, due anni fa ha ucciso la moglie in Pakistan perché lei aveva chiesto il divorzio. Non tollerando che lei avesse deciso di porre fine alla relazione, l'ha uccisa sparandole diverse volte con una pistola. Ricercato da due anni, è stato rintracciato a Latina e arrestato. fanpage

