"Speriamo ti venga il virus", ragazzino cinese insultato su campo di calcio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alessandro Ferro L'episodio di razzismo, tra l'indifferenza generale, è accaduto durante una gara dilettantistica nel milanese. Società di calcio e sindaco scendono in campo a difesa del piccolo calciatore Un brutto e triste episodio di razzismo e bullismo sportivo è capitato ad un ragazzino cinese al quale è stato augurato di contrarre il coronavirus. L'insulto è avvenuto durante una partita di calcio del campionato nazionale Dilettanti dell'Asd Cesano Boscone, squadra della provincia di MIlano, contro l'Ausonia. L'episodio, come ha riportato IlMessaggero, avvenuto al 35' minuto del secondo tempo durante l'uscita in lacrime dal campo da parte del piccolo Francesco Lin, è stato denunciato dal giovane calciatore sul proprio account Instagram ed è stato ripreso dalla propria squadra che ha reso pubblico lo sfogo sulla pagina Facebook. Lo sfogo "In tutto questo tempo che ho ... ilgiornale

