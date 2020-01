Regionali, Crimi (M5S): “Il consenso arriverà e non sarà effimero. Ora non resta che continuare a lavorare pancia a terra con il governo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “Ogni volta che un risultato elettorale non ci sorride sento partire il solito coro che scandisce all’unisono: il Movimento è finito, è in ginocchio, sta scomparendo. In più, questa volta, viene dato per scontato il ritorno del bipolarismo, come se le elezioni in due regioni equivalessero al voto nazionale”. E’ quanto scrive in un post su Facebook, commentando il voto in Emilia-Romagna e Calabria, il capo politico reggente del M5S, Vito Crimi. “Anche questa volta – aggiunge – li deluderemo perché, chi dice questo, non ha capito cosa sia veramente il Movimento 5 Stelle, del perché siamo nati e quali sono gli ideali che ci guidano e ci rendono diversi da tutti gli altri”. “Il voto delle Regionali – prosegue il leader M5S – ha sempre visto il Movimento raccogliere risultati inferiori rispetto alle tornate nazionali, ma va ... lanotiziagiornale

