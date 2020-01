Pomeriggio Cinque, Barbara d’Urso s’arrabbia in diretta: “Fai schifo!” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 fa una clamorosa rivelazione: “Siamo stati truffati” La prima parte di Pomeriggio Cinque si è chiusa con un clamoroso colpo di scena che ha lasciato tutti senza parole. Cos’è successo? Barbara d’Urso ha smascherato un truffatore. In pratica questo uomo, negli ultimi giorni, ha contattato la squadra del programma quotidiano di Canale 5 per aiutare una signora di 89 anni in condizioni disagiate, offrendole l’opportunità di vivere in una villa sul litorale di Ostia. Peccato che Barbara d’Urso e il suo staff hanno scoperto di essere di fronte a una truffa. Per tale ragione la popolare conduttrice di Pomeriggio 5 è andata su tutte le furie, asserendo senza tanti peli sulla lingua quanto segue: “E’ ovvio che ci troviamo di fronte a un truffatore…Noi stessi siamo stati truffati…E vorrei dire a ... lanostratv

easylaugh_ : RT @trash_italiano: Barbara d'Urso furiosa a Pomeriggio Cinque: truffa durante lo spazio dedicato agli aiuti - Carmelona5 : RT @trash_italiano: Barbara d'Urso furiosa a Pomeriggio Cinque: truffa durante lo spazio dedicato agli aiuti - trash_italiano : Barbara d'Urso furiosa a Pomeriggio Cinque: truffa durante lo spazio dedicato agli aiuti -