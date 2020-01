Noipa cedolino: avviso phishing con cambio password obbligatorio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Noipa cedolino: avviso phishing con cambio password obbligatorio Noipa cedolino: molti utenti della piattaforma della pubblica amministrazione negli ultimi giorni sono stati obbligati a cambiare la propria password di accesso. A spiegare cosa è successo un messaggio di Noipa. Aggiornamento Android gennaio 2020: upgrade sicurezza in arrivo Noipa cedolino: tentativi di phishing a danno degli utenti Con un messaggio apparso sulla sezione dedicata a Noipa del sito del Ministero delle Economia e delle Finanze, dalla stessa piattaforma si dà notizia di alcuni tentativi di phishing a danno degli utenti e, dunque, si forniscono gli opportuni chiarimenti sulla sicurezza dei dati. Quindi, il testo pubblicato in data 23 gennaio 2020 recita: “Si stanno diffondendo in queste ore notizie relative ad attività di phishing su utenze Noipa. Queste azioni avvengono in genere per ... termometropolitico

