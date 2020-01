Morte di una leggenda (Di lunedì 27 gennaio 2020) E' stato uno dei pù grandi giocatori di basket di tutti i tempi ed è morto domenica insieme alla figlia tredicenne, Gianna, ed ad altre sette persone, compreso il pilota, nello schianto di un elicottero alle porte di Los Angeles, a Calabasas. Il 41enne Kobe Bryant, mitica guardia dei Lakers, stava accompagnando la figlia, promettente cestista, a un partita. L'incidente è avvenuto intorno alle 10 del mattino, probabilmente a causa della fitta nebbia. Oltre alla moglie Vanessa, Bryant lascia tre figlie: Natalia, Bianca e la piccola Capri, nata a giugno. Kobe aveva giocato 20 stagioni nei Lakers, vincendo cinque campionati Nba e 18 titoli All-Star prima di ritirarsi nel 2016. Era stato anche due volte oro olimpico, aiutando l'equipe statunitense delle star Nba a ottenere il titolo nel 2008 a Pechino e nel 2012 a Londra. Nel 2018 aveva anche vinto un Oscar ... agi

