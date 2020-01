Meteo Gennaio PESSIMO, speranze per Febbraio? Ipotesi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gennaio 2020, caratterizzato da un Meteo davvero poco invernale, ha deluso molti appassionati, soprattutto chi sperava in un inverno freddo "d'altri tempi".Quest'anno, forse più di molti altri recenti, è totalmente mancato il freddo vero, quello da battere i denti al mattino e da salire di poco lo zero nel pomeriggio: oltretutto, è assolutamente mancata la neve sui rilievi appenninici, mentre quelli alpini si sono salvati grazie alle esagerate nevicate di novembre/dicembre. Il Meteo di Gennaio 2020, insomma, è stato davvero infausto e pertanto c'è da chiedersi se si continuerà su questa strada, oppure ci sarà una svolta. Non resta che sperare in un cambiamento nell'ultimo mese dell'inverno, Febbraio, capace di gioie ma anche di cocenti delusioni: se da un lato è il mese con maggiori incursioni fredde (alla pari di Gennaio), dall'altro ha un difetto che il sole scalda di ... meteogiornale

DPCgov : ?? #allertaGIALLA, domenica #26gennaio, in alcuni settori della Puglia. ?? L'allerta di #protezionecivile non è una… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - VIDEO METEO: Meteo domani 28 gennaio 2020 - - 60019 : La Protezione civile delle Marche prevede anche mare mosso dalle ore 00 alle ore 24 del 28 gennaio -