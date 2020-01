Mammì: erano anni che a Roma si aspettava Garante per infanzia e adolescenza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Finalmente Roma avra’ il suo Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’Assemblea capitolina oggi ha approvato il Regolamento delle sue funzioni. Portera’ un valore aggiunto fondamentale, a tutela dei piu’ piccoli”. Cosi’ l’assessore alle Politiche sociali di Roma Capitale, Veronica Mammi’, nel commentare il via libera dell’Assemblea capitolina che ha approvato con 20 voti favorevoli e 3 astenuti il regolamento che istituisce la figura, prevista dallo statuto dal Campidoglio in linea con la Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Questa figura avra’ il compito di indicare iniziative e interventi, verificare le situazioni di rischio a danno dei minori, sostenere forme di ascolto e tutela in raccordo con enti e istituzioni e proporre la costruzione ... romadailynews

