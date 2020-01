LIVE Nadal-Kyrgios, Australian Open 2020 in DIRETTA: tra poco al via l’ottavo della sessione serale (Di lunedì 27 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:00 Siamo in attesa dell’ingresso in campo dei due giocatori. 8:55 Soltanto tre volte nei sette precedenti la conclusione è arrivata senza che uno dei due vincesse un set. Il conteggio è questo: una vittoria di Nadal in quattro set, una di Kyrgios in quattro, una a testa in tre (in match al meglio dei tre parziali), 2-1 Nadal in partite concluse in due. 8:50 Dieci minuti all’ingresso in campo dei due giocatori. 8:45 Particolare curioso: Nadal e Kyrgios, con oggi, fanno salire a quattro i continenti in cui si sono affrontati. Il vincitore dell’incontro odierno sfiderà ai quarti Dominic Thiem: l’austriaco ha superato per 6-2 6-4 6-4 il francese Gael Monfils. 8:40 Nella mattina Australiana Nadal ha espresso il proprio cordoglio per l’improvvisa morte, in un incidente d’elicottero, di Kobe Bryant, uno dei ... oasport

