Le Sardine pronte a fare un passo indietro: «Ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità» (Di lunedì 27 gennaio 2020) La loro missione è stata portata a termine. Le Sardine erano scese in campo con uno slogan “l’EmiliaRomagna non si Lega”, e così è stato. Il Carroccio è stato battuto dal Partito Democratico alle elezioni regionali, la gentilezza e il sorriso di Stefano Bonaccini hanno battuto la propaganda e le citofonate di Matteo Salvini, che ha condotto la campagna elettorale al posto della sua candidata Lucia Borgonzoni, relegandola un po’ più in la. Ora, il passo indietro lo fanno le Sardine, ma non è un addio, bensì un arrivederci. Le Sardine pronte a fare un passo indietro: «Ora è tempo di tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità» LEGGI ANCHE> Anche Bonaccini ha ringraziato le Sardine per aver contribuito alla sconfitta della Lega in Emilia Romagna Con un post pubblicato sui canali dei social network, le Sardine salutano i loro seguaci almeno ... giornalettismo

Yattaran1 : ehi , #sardine , siete pronte a scendere in piazza ? #maratonaelettorale #maratonamentana #elezioniregionali - Arturo_Barletta : #Sardine barlettane siamo pronte? #barlettanonsilega #piovonosardine - miolto : @AnnaMaritati @repubblica Io glielo avrei fatto fare. Sardine direttamente congelate pronte per il mercato del pesce... -