La Barcellona segreta (dei cocktail)La Barcellona di Barceloneta, quella delle Rambla, di Gaudì. Una città bella alla luce del sole ma che vive anche (e soprattutto) di notte, quando per le strade – in particolare quelle più sofisticate del quartiere di El Born – la gente smette di «andare» e si mette a bighellonare, avendo il divertimento come unica meta. Per musica, chiacchiere e (ottimi) cocktail, nella capitale della Catalogna le destinazioni di certo non mancano. E non parliamo solo dei locali più noti, ma anche di quelli «segreti», i cosiddetti speakeasy, di cui Barcellona è diventata negli ultimi anni la patria europea. Bar «mascherati» che giocano all'epoca del proibizionismo, quando il bere – soprattutto in ...

