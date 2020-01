Kobe Bryant e io abbiamo iniziato nello stesso campo. E quel suo volo sotto canestro era inimitabile (Di lunedì 27 gennaio 2020) Se n’è andato Kobe Bryant, in un modo terribile e ingiusto. Quando una leggenda dello sport scompare prematuramente è facile che più generazioni sentano di vantare un rapporto esclusivo con quella figura, ognuna a seconda di ciò che su di essa ha proiettato, o del modo in cui si è lasciata ispirare dalle sue imprese sportive. Così come è stato l’eroe dei miei 14 anni, do per scontato che Kobe sia stato l’eroe dei 5, 20, 30 anni di milioni di ragazzi e ragazze in giro per il mondo. Ma non è necessario averlo avuto come idolo per conoscere a menadito le sue statistiche e i suoi trionfi, per sapere che leggenda sia stato per il basket o che esempio di determinazione abbia saputo fornire al suo pubblico (e a quello avversario) dentro e fuori dal campo. Quando una tragedia umana tanto grande viene filtrata dalla sua dimensione pubblica e sportiva, ha come cassa di risonanza un mosaico di ... ilfattoquotidiano

