Il fallimento della strategia della paura di Matteo Salvini (Di lunedì 27 gennaio 2020) Matteo Salvini ha perso la madre di tutte le battaglie. Lucia Borgonzoni non è riuscita a sconfiggere Stefano Bonaccini. In attesa che il primo faccia una seria analisi della sconfitta, magari qualcosa che vada oltre “per noi è un risultato importantissimo” e che la seconda si dimetta dal Senato, come aveva promesso, cerchiamo di capire perché la Lega ha perso in Emilia-Romagna. Sono mesi infatti che dalle parte di certi social-megafoni del Carroccio sentiamo dire che la Salvini sta “volando” nei sondaggi, crescendo in maniera esponenziale eppure il dato elettorale ci dice che per ora la Lega non va sopra il 30%. Come Salvini ha usato il tema della sicurezza per spaventare l’elettorato In Emilia-Romagna però a Matteo Salvini non bastava “fare il risultato” e mettere in difficoltà il PD. L’impegno profuso per una campagna elettorale ... nextquotidiano

