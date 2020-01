Dopo la batosta elettorale, il M5s rinsalda le poltrone: “Il governo deve andare avanti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dopo la batosta elettorale, il M5s rinsalda le poltrone. Il governo deve andare avanti e lo deve fare fino alla scadenza naturale del 2023. E su questo, nella galassia pentastellata, sembra non esserci alcun dubbio. Si punta sui temi e sugli obiettivi da raggiungere, rivendicando quanto finora portato a buon fine. E il Movimento deludera', spiega il capo politico reggente, Vito Crimi, chi lo da' per morto. Ma la discussione interna, Dopo il risultato delle regionali in Emilia Romagna e Calabria, e' accesa. Due sono i fronti, al netto delle critiche che, secondo quanto si apprende, vengono fatte ai vertici del Movimento e a Luigi Di Maio, per aver dimenticato totalmente i territori, organizzato campagne elettorali in troppo poco tempo, ad esempio. Ma, soprattutto, tanto piu' alla luce del risultato elettorale, il tema di fondo e' se proseguire con la linea della 'terza via' - fortemente ... ilfogliettone

ilfogliettone : Dopo la batosta elettorale, il M5s rinsalda le poltrone: 'Il governo deve andare avanti' - - FabrizioMaiozzi : RT @fanpage: #Elezioniregionali Dopo questa batosta il M5S è morto o ci sarà la svolta epocale? L’unica cosa certa è che il M5s, per come… - FFabrizios : RT @fanpage: #Elezioniregionali Dopo questa batosta il M5S è morto o ci sarà la svolta epocale? L’unica cosa certa è che il M5s, per come… -