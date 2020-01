Daytona 24, trionfo di Kobayashi su Cadillac-Dallara (Di martedì 28 gennaio 2020) Kabui Kobayashi ha vinto la 24 ore di Daytona su Cadillac-Dallara. Secondo posto per Oliver Jarvis. Scott Dixon al terzo posto. DAYTON (STATI UNITI) – Kabui Kobayashi ha vinto la 24 Ore di Daytona. Una gara condotta alla perfezione dall’ex pilota di Formula 1 che a bordo della sua Cadillac-Dallara non ha lasciato spazio agli avversari. Da segnalare il secondo posto della Mazda con al volante Oliver Jarvis mentre Scott Dixon, compagno di squadra del vincitore si accontentato di una terza posizione non senza rimpianti. La Lamborghini domina nella classe GTD A Daytona è stata comunque protagonista l’Italia. Non solo la Dallara, anche la Lamborghini si è presa il suo palcoscenico nella classe GTD. La scuderia italiana ha avuto la capacita di piazzare due Huracan in cima al podio. Merito di Andrea Caldarelli e Marco Mapelli che hanno concluso nelle prime due ... newsmondo

