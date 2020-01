Caso Epstein, Fbi vuole interrogare il Principe Andrea ma il duca prende tempo - (Di lunedì 27 gennaio 2020) Novella Toloni Secondo quanto riferito dal "New York Times", il Principe Andrea non starebbe collaborando alle indagini nonostante si sia sempre dichiarato disponibile a chiarire la sua posizione con le autorità Con la risoluzione della Megxit molti si aspettavano che la famiglia reale avrebbe potuto tirare - finalmente - un po' il fiato. Semplice utopia. I recenti scandali hanno messo a dura prova anche la salute della regina Elisabetta II, che negli scorsi giorni è stata costretta a dare forfait a un impegno pubblico a causa di un malore. Da palazzo sono arrivate prontamente le rassicurazioni, ma archiviato un problema ecco spuntarne subito un altro. In primo piano è tornato il Caso Epstein che coinvolge da vicino il Principe Andrea. Le autorità americane, infatti, hanno fatto sapere che il duca non si è reso disponibile a fornire informazioni utili al Caso. I pubblici ... ilgiornale

