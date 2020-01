Calabria, risultato clamoroso per l'Udc: vola al 7 per cento e contribuisce alla vittoria di Jole Santelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) I democristiani in Calabria esistono ancora e pesano nella conta dei voti. L'Udc, partito praticamente inesistente a livello nazionale (ha ottenuto l'1,3% dei voti con 4 eletti alla Camera e 4 al Senato alle elezioni politiche del 2018), ha fatto meglio del Movimento 5 stelle portando a casa quasi i liberoquotidiano

berlusconi : Ho telefonato alla nuova presidente della Regione #Calabria, Jole #Santelli, prima donna a ricoprire quel ruolo. Qu… - DeborahBergamin : Congratulazioni a @JoleSantelli per questo grandissimo risultato! La #Calabria ha scelto il coraggio di una donna p… - giornalettismo : #Salvini parla presto per 'dare la buonanotte agli italiani che domani vanno a lavorare'. Ma in realtà la mossa è… -