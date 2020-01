Brad Pitt e Jennifer Aniston ormai sono tornati insieme: le confessioni degli amici (Di lunedì 27 gennaio 2020) Brad Pitt e Jennifer Aniston di nuovo innamorati? Dopo la scena che ha visto Brad Pitt e Jennifer Aniston a distanza ravvicinata durante la cerimonia degli Screen Actors Guild, arrivano nuove voci a conferma del ritorno di fiamma tra i due ex. Questa volta dagli amici più intimi di lei. Un’amica dell’attrice di Friends ha confessato al Mirror che la coppia era giù uscita insieme almeno cinque volte, di cui una in gran segreto nella villa di Bel Air della Aniston a Natale. “Credo che Jennifer non abbia smesso di amare Brad, anche se lui le ha spezzato il cuore quando l’ha lasciata per Angelina Jolie”, ha detto l’amica. “Ci è voluto molto tempo, ma lei lo ha perdonato per tutto quello che le ha fatto e il perdono ha avuto un ruolo fondamentale per riuscire ad andare avanti”. Un collaboratore di vecchia data della società di produzione ... tpi

