Asteroide esplode in una palla di fuoco, meteoriti atterrati in uno dei Grandi Laghi del Nord America: la roccia spaziale proveniva da oltre Marte [FOTO e VIDEO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) I resti di un Asteroide si trovano ora sul fondo di uno dei Grandi Laghi del Nord America dopo aver viaggiato da oltre Marte fino ad esplodere sulla Terra in una palla di fuoco. Numerosi testimoni oculari sostengono di aver visto la palla di fuoco nel cielo nei giorni scorsi. Gli esperti hanno calcolato che la roccia spaziale ha viaggiato per quasi 500 milioni di chilometri prima di fermarsi sul fondo del Lago Huron, che si trova al confine tra Michigan e Canada. Peter Brown, astronomo planetario dell’University of Western Ontario e studioso di meteoriti, ha riportato alcuni dettagli sull’incredibile palla di fuoco che ha attraversato i cieli ad ovest di Toronto nella notte del 21 gennaio. Le telecamere a tutto cielo dell’università hanno catturato la luminosa meteora (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I frammenti di meteore piccoli come ... meteoweb.eu

