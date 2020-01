Ascolti Tv 26 gennaio 2020: com’è andata ‘Live Non è la D’Urso’? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questo articolo Ascolti Tv 26 gennaio 2020: com’è andata ‘Live Non è la D’Urso’? è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ascolti Tv 26 gennaio: ecco i dati Auditel riguardanti la serata di ieri. Com’è andato ‘Live Non è la D’Urso’? Tutti i risultati. C’era grande attesa per i dati Auditel della serata di ieri 26 gennaio. L’attenzione era tutta puntata su ‘Live Non è la D’Urso’, trasmissione in onda su Canale 5. Com’è andato il … youmovies

Raiofficialnews : 6milioni di spettatori per il #Tg1 delle 20:00. Cresce @chilhavistorai3 che sfiora i 2milioni; su Twitter è il prog… - zazoomblog : Ascolti tv domenica 26 gennaio 2020 - #Ascolti #domenica #gennaio - KontroKulturaa : Ascolti tv 26 gennaio: Barbara D'Urso cala ma vince la serata. Mara Venier regina del pomeriggio - -