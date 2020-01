Ark: Genesis, la prima parte del prossimo capitolo di Ark: Survival Evolved ha una data di uscita (Di lunedì 27 gennaio 2020) Studio Wildcard ha annunciato una data di lancio per la prima delle due uscite di Ark: Genesis.Ark: Genesis, per chi non lo sapesse, è il prossimo capitolo di Ark: Survival Evolved e la prima parte dell'espansione sarà pubblicata il 25 febbraio.Le espansioni contengono nuovi biomi e una nuova meccanica di gioco basata sulla missione insieme a nuove creature. Potete anche aspettarvi nuovi nemici e pericoli oltre a nuovi gear e strutture da realizzare.Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : Una data di uscita per la prima parte di #ArkGenesis. - TWGEEKIT : #ARK: Genesis Part I, il prossimo capitolo di ARK: Survival Evolved confermato a febbraio - Multiplayerit : ARK: Genesis Part I, data di lancio, trailer e immagini PS4, Xbox One e PC -