Amadeus, Sanremo 2020 segreti: dal messaggio di Baglioni al super ospite che avrebbe voluto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Manca davvero poco al Festival di Sanremo, che vedrà dal 4 all’8 febbraio 2020 alla conduzione Amadeus. Il presentatore classe 1962 ha rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, in cui ha spiegato di non essere affatto in ansia per la kermesse canora. Nel corso della chiacchierata Amadeus ha svelato di aver ricevuto un messaggio da Claudio Baglioni, ma soprattutto ha voluto chiarire la sua posizione in merito alle dichiarazioni in conferenza stampa riferite a Francesca Sofio Novello, definite dai più sessiste. Amadeus svela i segreti del Festival di Sanremo 2020: dal messaggio di Baglioni al super ospite che avrebbe voluto Per Amadeus condurre il Festival di Sanremo è un obiettivo raggiunto, un sogno ad occhi aperti: un po’ come per un calciatore vestire la maglia della Nazionale o per un giornalista vincere il Premio Pulitzer. «Mi sento come un ... urbanpost

iricchiepoveri : È stata un’impresa impegnativa e allo stesso tempo entusiasmante. Sono orgoglioso che il progetto ReuniOn parta da… - mante : Dopo aver calato l’asso Albano e Romina al Capodanno 2020 su Rai1, Amadeus cala l’asso Albano e Romina anche a Sanr… - TizianaFerrario : ...Caro Fiorello non scherzare, le frasi sulle donne di Amadeus a Sanremo sono orrende e ti spiego perché in quest… -