Virus cinese | aumentano le città in quarantena | il bilancio sale a 56 vittime e 2mila

Il bilancio del coronaVirus in Cina è salito a 56 vittime, mentre il numero di persone infette in tutto il Paese si avvicina a 2mila: lo conferma l'ultimo bilancio diffuso dalle autorità. Nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone e almeno 688 nuovi casi sono stati confermati, secondo la Commissione nazionale per la Salute. Dei nuovi decessi, 13 si sono verificati nella provincia di Hubei, quella di Wuhan, al centro dell'epidemia. La Cina ha annunciato un divieto temporaneo al commercio di animali selvatici: il Paese lotta per contenere l'epidemia di coronaVirus che si ritiene si sia originato in un mercato che vendeva animali selvatici come cibo. L'allevamento, il trasporto o la vendita di tutte le specie di animali selvatici è vietato "dalla data dell'annuncio fino alla fine della situazione epidemica nazionale", si legge in una direttiva

