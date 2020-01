Sanremo, Amadeus: “Reunion Ricchi e Poveri è un colpaccio per il festival” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sanremo/Roma, 26 gen.(Adnkronos) – di Antonella Nesi “La reunion dei Ricchi e Poveri è un vero evento nella storia della musica italiana e nella storia di Sanremo. Sono felicissimo di poterli avere tutti e quattro sul palco. È un colpaccio per questo 70° festival, per questo Sanremo 2020”. È un Amadeus raggiante quello che commenta con l’Adnkronos la presenza nel ‘suo’ Sanremo della formazione originaria del quartetto. In occasione dei 50 anni del brano ‘La prima cosa bella’ e della prima partecipazione al Festival nel 1970, sul palco del Teatro Ariston saliranno il 5 febbraio Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu. “Faccio i complimenti al manager Danilo Mancuso per aver realizzato questa reunion e lo ringrazio per averceli portati a Sanremo. E posso anche annunciare, d’accordo con il sindaco di ... ildenaro

