Salerno, donna aggredita nel parco di Mercatello, giovane indiano sventa lo scippo (Di domenica 26 gennaio 2020) Una donna che era stata appena scippata a Salerno, nel quartiere Mercatello, è stata soccorsa da un giovane indiano: il ragazzo si è lanciato all'inseguimento del criminale, costringendolo a buttare via la borsa per scappare. La refurtiva è stata recuperata e per la donna, oltre alla paura, non ci sono state conseguenze. fanpage

anelli74 : @SanremoRai Assurdo dare 140 mila euro a una che non sa fare niente roba da matti. L unica donna favolosa professio… - ONDANEWSweb : Donna viene scippata a Salerno, coraggioso cittadino indiano si lancia all'inseguimento del ladro -… - OsxSexItalia : SONO LA LEI DI UNA COPPIA DI SALERNO CERCO UN AMICO PER DIVERTRIRMI MENTRE IL MIO LUI CI GUARDA (Salerno)… -