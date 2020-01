«Qui vive un antifascista» | il sindaco di Milano risponde alla scritta antisemita sulla

“Qui vive un antifascista” : il sindaco di Milano Beppe Sala risponde con un cartello agli antisemiti di Mondovì : Il sindaco di Milano Beppe Sala risponde agli antisemiti con un cartello Beppe Sala risponde agli antisemiti di Mondovì: il sindaco di Milano, infatti, ha appeso un cartello fuori dalla sua porta con la scritta “Antifa Hier”, ovvero “qui vive un antifascista”. Sala ha voluto esprimere la sua solidarietà al figlio di Lidia Beccaria Rolfi, staffetta partigiana deportata a Ravensbruck, sulla cui abitazione a Mondovì, in ...

“Qui vive un antifascista” - il cartello di Sala sulla sua porta di casa : la risposta del sindaco di Milano alla scritta antisemita di Cuneo : “Antifa Hier”, tradotto “Qui vive un antifascista”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha risposto alla scritta antisemita “Juden hier”, cioè “Qui ci sono ebrei”, apparsa la notte del 24 gennaio sulla porta di casa di Aldo Rolfi, figlio della partigiana Lidia Beccaria Rolfi, a Mondovì, in provincia di Cuneo. E 48 ore dopo l’atto intimidatorio arriva la solidarietà del primo cittadino ...

Omicidio Polizzi : “Ha ucciso il mio ragazzo e cercato di uccidere me ma vive Qui vicino” : Parla Julia Tosti, l’unica sopravvissuta al delitto di via Ricci; il killer del suo fidanzato Alessandro Polizzi vive a pochi kilometri da casa sua. Era la notte tra il 25 e il 26 marzo 2013 quando Riccardo Menenti, padre dell’ex fidanzato di Julia, fece irruzione nel suo appartamento uccidendo il fidanzato Alessandro Polizzi e quasi ammazzando […] L'articolo Omicidio Polizzi: “Ha ucciso il mio ragazzo e cercato di ...

A Londra arrivano i pannelli con piante vive che assorbono l’inQuinamento : Installati i “City Trees” nella metropoli londinese. assorbono l’inquinamento come 275 alberi La city londinese continua la sua lotta ambientalista contro l’inquinamento, che inizia a dare i suoi risultati. L’ultima novità in tema di eco sostenibilità si chiama “City Trees”, letteralmente alberi cittadini contro l’inquinamento. Come funzionano i filtri biotecnologici “City Trees” ...

Jennifer Lopez/ "Vorrei vivere in Italia - sogno una vita tranQuilla e semplice" : Jennifer Lopez, intervistata dai microfoni di Vanity Fair, ha svelato il suo desiderio di poter vivere un giorno in Italia: "sogno una vita tranquilla"

Paolo Truzzu scrive a Jennifer Lopez : “Vieni a vivere Qui - troverai tutto ciò che ti serve” : “Cara Jennifer, ho letto una tua intervista su Vanity Fair nella quale dici di essere alla ricerca di una piccola città italiana dove vivere con tempi rilassati, mangiare cose buone, godersi il ritmo lento delle giornate, a contatto con la natura e in un clima decisamente propizio. Ho io la soluzione che fa per te, la città perfetta che cerchi!”. Inizia così la lettera che il primo cittadino di Cagliari, Paolo Truzzu, ha scritto alla ...

Il segreto per vivere più a lungo potrebbe trovarsi in un verme (la cui durata di vita è stata Quintuplicata) : (foto: Getty Images) Cosa ha a che fare con un noi un piccolo verme nematode? Può sembrare strano ma Caenorhabditis elegans (questo il suo nome scientifico) potrebbe essere la chiave per scoprire i segreti dell’invecchiamento e magari trovare il modo per vivere più a lungo. Un team internazionale di ricercatori ha infatti scoperto il modo di prolungare la sua esistenza di ben 5 volte, come se un essere umano campasse 500 anni. Vermi e ...

Genova - il viadotto Bisagno perde pezzi e fa paura ai residenti : “Qui non possiamo più vivere. Non crediamo alle rassicurazioni di Autostrade” : Sono 29 famiglie e ogni giorno vedono precipitare sulle loro case, da 70 metri di altezza, pezzi di calcestruzzo e tondini di ferro arrugginito, ma anche bulloni e viti. Vivono sotto il viadotto Bisagno, sull’autostrada A12 a Genova, e chiedono di essere trasferiti lontano da quel ponte che fa paura. Per discutere di questa situazione e avere informazioni dettagliate, lunedì 16 dicembre il Consiglio comunale ha convocato in Commissione il ...

Papa Francesco : “Tutelare la salute di chi vive in territori gravemente inQuinati” : Papa Francesco ha voluto testimoniare la sua solidarietà nei confronti dei “cittadini italiani che vivono in territori gravemente inquinati e che aspirano a una migliore qualità dell’ambiente e a una giusta tutela della salute“. Il Pontefice, al termine dell’angelus in piazza San Pietro, ha auspicato che “il Natale sia per tutti occasione di fraternità e di gesti di solidarietà verso quanti sono nel ...