«Pressioni sulla procura di Roma per metterla su quel volo»: svolta al processo Shalabayeva (Di domenica 26 gennaio 2020) Una possibile svolta su un caso di sette anni fa che fece tremare il governo e mise pesantemente in discussione l’operato della Polizia italiana. Un testimone, l’ex avvocato di Alma Shalabayeva (moglie di un importante leader kazako), Federico Olivo, ha accusato direttamente la procura di Roma per un rimpatrio forzato accaduto a maggio del 2013 di cui si è discusso per anni. Un pubblico ministero, ha detto Olivo (il file integrale dell’udienza è disponibile su Radio Radicale) gli confidò che mentre stavano decidendo come comportarsi circa il rimpatrio della moglie del dissidente Muktar Ablyazov – Alma Shalabayeva appunto – ricevette Pressioni dall’ufficio immigrazione della Questura. E in seguito a queste Pressioni il rimpatrio considerato illegittimo avvenne in tempi rapidissimi. La storia del “rimpatrio” di Alma Shalabayeva è stata discussa per ... open.online

