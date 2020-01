Poggioreale, trovato ennesimo cellulare in cella: era nel telaio di una porta (Di domenica 26 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – ennesimo ritrovamento di un microtelefonino nel carcere di Poggioreale. Lo fa sapere l’Osapp, che documenta di un cellulare nascosto nel telaio della porta del bagno di una cella di pernottamento del reparto Milano. “La scoperta della Polizia Penitenziaria coordinata dal comandante Diglio, dimostra che sta diventando sempre più difficile nasconderli. Registriamo, quasi ogni giorno, nuovi stratagemmi per occultarli, persino sotto il pavimento. Grazie al provveditore della Campania Fullone, laddove il fenomeno era dilagante, sono state disposte di più risorse umane e anche unità cinofile”, ha spiegato il segretario provinciale dell’Osapp di Napoli Luigi Castaldo. “Il plauso del sindacato va agli agenti della Penitenziaria che ogni giorno con dedizione, spirito di sacrificio e professionalità affrontano criticità ... anteprima24

