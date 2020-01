Pensione a 64 anni, previsto un incontro tra il Governo e i sindacati (Di domenica 26 gennaio 2020) Trattativa tra il Governo e i sindacati sulla Pensione a 64 anni e 35 di contributo. previsto un incontro lunedì 27 gennaio 2020. ROMA – Trattativa in corso tra il Governo e i sindacati sulla Pensione a 64 anni e 35 di contributo. La proposta avanzata dalla sottosegretaria al Lavoro, Francesca Puglisi, è stata rifiutata dai ‘difensori’ dei lavoratori ma nel prossimo incontro si cercherà di superare gli scogli. Il vertice è in programma lunedì 27 gennaio 2020. Si tratta di un primo incontro per provare a capire come ‘eliminare’ la legge Fornero nel 2023. Al momento non c’è una vera proposta condivisa e questi incontri avranno come obiettivo proprio quello di arrivare ad una soluzione in poco tempo. incontro tra Governo e sindacati L’incontro tra il Governo e i sindacati è stato fissato per lunedì 27 gennaio 2020. Un primo passo per ... newsmondo

