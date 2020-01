Paracadutista finisce su un pino: soccorso dai Vigili del fuoco (Di domenica 26 gennaio 2020) E’ stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, in un centro volo nel comune di Monte Compatri, vicino Roma, per soccorrere un Paracadutista. In base a quanto hanno spiegato i pompieri, l’uomo era rimasto bloccato tra le fronde di un pino marittimo. Dopo il recupero è stato affidato alle cure mediche del personale medico del 118.L'articolo Paracadutista finisce su un pino: soccorso dai Vigili del fuoco Meteo Web. meteoweb.eu

