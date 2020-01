Niente più Overwatch League su Twitch: Activision trasmetterà i suoi tornei eSport su Youtube (Di domenica 26 gennaio 2020) Nella giornata di oggi, Activision ha annunciato una novità molto importante per gli amanti dei tornei eSport: grazie ad un accordo stipulato con Google, da questo momento la Overwatch League verrà trasmessa su Youtube e non più su Twitch, come è accaduto negli ultimi due anni. Questo accordo vale per tutti i tornei di Activision e include anche la neo-nata Call of Duty League e le competizioni eSport di Hearthstone.Sia Activision che Google non hanno condiviso i dettagli di questi accordi, ma è logico supporre che si tratta di un contratto a parecchi zeri: per la trasmissione di due stagioni di Overwatch League, infatti, Twitch investì ben 90 milioni di dollari per assicurarsi l'esclusiva, quindi è possibile che Google abbia fatto un'offerta ancora superiore. Inoltre, Google stessa potrà godere di qualche ritorno monetario dato che, secondo i nuovi accordi, i giochi di Activision ora ... eurogamer

