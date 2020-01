Meghan Markle pronta a rilasciare la sua prima intervistabomba? (Di domenica 26 gennaio 2020) Continuano a rincorrersi alte news e indiscrezioni sulla nuova vita di Meghan Markle in Canada dopo la Megxit. Secondo le prime voci che sono trapelate in rete, l’ex duchessa sta già pianificando la sua vita da neo imprenditrice e sta cercando di spingere, a livello globale, il suo marchio insieme a Harry. Per farlo dovrebbe essere necessario rilasciare un’intervista. Lo rivela il Daily Mail che ricostruisce un incontro in amicizia tra Meghan Markle e la famosissima Ellen DeGeneres. La ex duchessa e la giornalista tv più famosa in America si sarebbero incontrate per discutere sul da farsi. L’intervista, però, da quel che sembra, potrebbe creare diversi malumori a Londra, soprattutto perché se dovesse andare in porto, la Markle andrebbe ad infrangere una promessa che è stata fatta alla Sovrana.Infatti durante il summit a Sandringham in cui i reali si sono uniti per decidere il futuro ... ilgiornale

