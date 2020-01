Luigi Favoloso picchiato da Nina Moric? La confessione a Barbara D’Urso (Di domenica 26 gennaio 2020) Barbara D’Urso, il padre di Luigi Favoloso a Domenica Live: “Nina Moric lo picchiava” Come è noto, questa sera a Live Non è la D’Urso Luigi Favoloso avrà un confronto con Barbara D’Urso e poi con le cinque sfere. Prima di questo, però, la conduttrice ha pensato bene di dare un’anticipazione a Domenica Live intervistando il padre dell’ex compagno di Nina Moric. In studio il padre e la zia di Luigi Favoloso hanno contestato le dure accuse di Nina Moric, che l’avrebbe denunciato sostenendo di essere stata colpita da lui più volte. La stessa sorte, però, sarebbe toccata anche all’ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Il signor Favoloso ha confessato: “Luigi veniva picchiato da Nina Moric” e le accuse di violenza mosse dall’ex modella sono totalmente false e che si siano verificati episodi contrari ... lanostratv

