LIVE Roma-Lazio 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: inizia la ripresa! (Di domenica 26 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Spinazzola riesce a mettere una palla a rimorchio per Veretout che non trova la porta da ottima posizione! 47′ Fuori Luiz Felipe e dentro Patric per la Lazio. 46′ inizia il secondo tempo! 18.50 Dominio della Roma che arriva al gol con Dzeko ma cinque minuti dopo la Lazio che fino a quel momento non è riuscita a giocare, riesce a trovare il pareggio con un grave errore di Pau Lopez che regala il pallone ad Acerbi che non sbaglia. A tra poco per il secondo tempo. 45′ Finisce il primo tempo, Roma-Lazio 1-1. 43′ Palo di Pellegrini con un tiro a giro da fuori area! 41′ Giallo per Luiz Felipe per un fallo precedente a centrocampo. 39′ Kluivert ci prova dalla distanza, pallone altissimo. 37′ Luiz Felipe con una grande copertura riesce a coprire su Dzeko dopo l’imbucata di ... oasport

juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FinoAllaFine bianconeri! Vogliamo le semifinali!???? LIVE ? - forzaroma : 54' - Benissimo la Roma in pressing, la squadra di Fonseca è altissima e riesce a soffocare ogni ripartenza della L… - francescapiera3 : => LULA PENA live! torna in Italia la straordinaria cantautrice portoghese! martedì 5 febbraio. SETTIMO MIL. Audito… -