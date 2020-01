L’IRPEF e la riforma prossima ventura (Di domenica 26 gennaio 2020) La riforma dell’IRPEF è un’impresa: quella in vigore conta 5 aliquote da applicare a 5 scaglioni di reddito. E viene alleggerita da sconti che si chiamano detrazioni (sottratte all’imposta) e deduzioni (sottratte al reddito imponibile). Ma le detrazioni non sono tutte uguali. Per calcolarle esistono tre formule diverse. Una per ogni categoria di lavoratori o ex: dipendenti, autonomi e pensionati. Hanno in comune solo il tetto massimo: sono decrescenti e si azzerano a 55 mila euro di reddito. La più favorevole è quella per i lavoratori dipendenti. Vale 1.339 euro per un reddito da 20 mila euro annui lordi. Per questo, spiega oggi Repubblica, riformare L’IRPEF è un’impresa titanica. Perché non esiste una sola Irpef, ma almeno dieci. Frutto di stratificazioni normative che hanno tolto e messo aliquote, bonus, scaglioni, detrazioni e deduzioni. E qui parliamo delle differenze ... nextquotidiano

Meno tasse per 16 milioni di italiani. Conte fa la gioia dei Confederali. L’intervento sul cuneo fiscale annunciato ai sindacati. Ma il premier va oltre : sarà riformata anche L’IRPEF : Una sponda insperata ai redivivi sindacati confederali, che ieri sono usciti dall’incontro col Governo con la notizia che speravano di poter dare ai loro iscritti: arriva il taglio delle tasse per 16 milioni di lavoratori. Grazie ai 3 miliardi stanziati nella Manovra per il 2020 si interviene sul cosiddetto cuneo fiscale (e contributivo) lasciando complessivamente tre miliardi nelle tasche dei dipendenti con redditi fino a 40mila euro, ampliando ...

Conte : “Lavoriamo alla riforma del L’IRPEF - rivedere anche le pensioni” : Giuseppe Conte ha rivelato, in un’intervista al Corriere della Sera, che il governo ha in piano una riforma dell’Irpef e una revisione delle pensioni. Sono tanti i temi toccati dal presidente del Consiglio: d alla questione Autostrade al voto in Emilia Romagna, che il premier ribadisce “non è decisivo” per la tenuta del governo. Per il taglio delle tasse, invece, “confidiamo molto nei frutti dell’azione di ...

Conte : faremo ampia riforma del L’IRPEF con i frutti della lotta all’evasione : Lo sottolinea il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , in un'intervista al 'Corriere della Sera. Saranno ridotte anche spese improduttive

Estendere il patto fiscale per riformare L’IRPEF. La ricetta Tavecchio : Roma. “Se vogliamo rompere le gabbie di manovre condannate solo a occuparsi di tasse micro o macro, anziché di come modernizzare il paese, bisogna lasciarsi alle spalle paure e tabù per riformare l’Irpef e attuare altre riforme fiscali”, ci dice Andrea Tavecchio. “Non si può agire con il mito di par

