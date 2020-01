Lazio, Tare: «Il derby è un campionato a sè, siamo tranquilli» (Di domenica 26 gennaio 2020) Lazio, parla Igli Tare prima della gara contro la Roma: ecco le parole del ds biancoceleste prima del dery Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del derby contro la Roma. Tare – «Il derby è un campionato a sé, sappiamo cosa voglia dire. Abbiamo grande determinazione ma senza pressione. Lo abbiamo preparato in modo tranquillo e sereno. Con una vittoria faremo un passo importante verso il nostro obiettivo, oltre a vincere contro una diretta concorrente. Scudetto? Prima il nostro obiettivo, che è andare in Champions League, poi a cinque-sei giornate se saremo lì, non ci nasconderemo e proveremo a vincerlo». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

sportli26181512 : Tare: 'Scudetto? Se a 5 giornate dalla fine siamo ancora lì...': Tare: 'Scudetto? Se a 5 giornate dalla fine siamo… - forzaroma : #Tare: “Il derby contro la #Roma è una partita a sé. La vittoria porta la #Lazio in #Champions” #ASRoma… - sportface2016 : #RomaLazio, le parole del ds biancoceleste Igli #Tare -