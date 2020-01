La GRANDE NEVE di fine gennaio 2006 sul Nord Italia (Di domenica 26 gennaio 2020) Mai come quest'anno la NEVE si fa tanto desiderare, ma più in generale il trend degli ultimi anni risulta essere particolarmente avaro di NEVE per le regioni settentrionali, dove le nevicate si realizzano con determinate configurazioni divenute meno frequenti, a causa di ingombranti anticicloni. Tale scenario sfavorevole, unito agli effetti del riscaldamento globale, ha portato inverni poco nevosi rispetto alla media. Allora non resta che rievocare un episodio nevoso particolarmente importante risalente ad ormai 14 anni fa, quando oltre 30/40 centimetri di NEVE caddero su parte della Val Padana. Era sicuramente un ciclo meteo diverso in quel periodo rispetto ad ora. Particolarmente coinvolta fu la pianura lombarda e la parte est del Piemonte. Persino Genova venne interessata da una straordinaria bufera. Per oltre 36 ore la NEVE scese ininterrottamente fino in pianura su ... meteogiornale

MarioPeracchio : RT @Mafalda623: Ad Auschwitz c'era la neve Il fumo saliva lento Nel freddo giorno d'inverno E adesso sono nel vento Adesso sono nel vento… - zoppi_carla : RT @Mafalda623: Ad Auschwitz c'era la neve Il fumo saliva lento Nel freddo giorno d'inverno E adesso sono nel vento Adesso sono nel vento… - eia58 : RT @Mafalda623: Ad Auschwitz c'era la neve Il fumo saliva lento Nel freddo giorno d'inverno E adesso sono nel vento Adesso sono nel vento… -