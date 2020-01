Fortitudo Bologna-Varese in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Serie A basket 2020 (Di domenica 26 gennaio 2020) oggi, 26 gennaio, è in programma la sfida tra Pompea Fortitudo Bologna e Openjobmetis Varese, valevole per la ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di basket. Il programma prevede un orario d’inizio alle 20.45 per un match tra due squadre appaiate in classifica e che sono in piena corsa per un posto ai playoff. Sia la Fortitudo sia Varese sono, infatti, arrivate a questo appuntamento con 9 vittorie e 9 sconfitte, con però Cantù che è dietro di una vittoria, ma con una partita in meno disputata. Affiancate in classifica, ma gli ospiti hanno una media migliore come punti fatti – 83,0 contro i 76,9 di Bologna – mentre le due squadre di equivalgono difensivamente, con un 79,1 di media per la Fortitudo contro gli 80,2 di Varese. E le due formazioni arrivano all’appuntamento con il morale diverso, con l’Openjobmetis che ha vinto contro Trieste settimana ... oasport

