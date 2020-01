Fabio Fognini, Australian Open 2020: “L’arbitro ha ca..to fuori dal vaso, non ho rispetto per lui. Bravo Sandgren” (Di domenica 26 gennaio 2020) Fabio Fognini è stato eliminato agli ottavi di finale degli Australian Open 2020. Il ligure è incappato in un’amara sconfitta contro lo statunitense Tennys Sandgren e si è presentato in una veste polemica nella tradizionale conferenza stampa al termine dell’incontro. L’azzurro si è scagliato contro l’arbitro Damien Dumusois che gli ha comminciato un penalty point all’inizio del secondo set dopo un warning per la condotta antisportiva al termine del tie-break della prima frazione. Il 32enne non ha avuto mezzi parole nei confronti del giudice di sedia (dichiarazioni riportate da Ubitennis): “Non voglio parlare di qualcuno di cui non ho rispetto, non voglio parlare di quello, dell’arbitro. Non voglio fare la vittima, è successo quello che è successo, ma oggi avevo ragione io al 100%. Ha ca**to fuori dal vaso l’arbitro. Per quello non gli ho dato la mano, ... oasport

