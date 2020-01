Exit poll regionali Calabria, Santelli nettamente avanti su Callipo (Di lunedì 27 gennaio 2020) I primi Exit poll sulle elezioni regionali in Calabria vedono nettamente in vantaggio Jole Santelli, esponente di Forza Italia sostenuta da tutto il centrodestra. A inseguire, a debita distanza, c'è Pippo Callipo, l'imprenditore candidato dal Pd e dal centrosinistra. Più indietro Francesco Aiello per il M5s e Carlo Tansi. fanpage

you_trend : ?? Ricordiamo che non stiamo svolgendo nessun exit poll e che il presunto 'exit poll YouTrend' che sta circolando è… - pietroraffa : Diffondere exit poll falsi al fine di produrre l'effetto bandwagon - indurre a salire sul carro del presunto vincit… - pietroraffa : Sta girando su Whatsapp un exit poll su #EmiliaRomagna2020 con titolo 'Exit Poll Emilia Romagna ore 17.00'. Bene:… -